Mit Marlies Raich durch die Kitzbüheler Alpen

Hopfgarten, Wildschönau – Tief unter Tage erkundet Marlies Raich die mystische Hundalm Eis- und Tropfsteinhöhle in Angerberg, bevor es gleich anschließend über satte Almwiesen hoch hinauf aufs Hundalm Joch geht. Ob beim Joghurtmachen auf der Niederkaseralm in der Kelchsau, beim Biken in den sanften Grasbergen oberhalb von Wörgl oder hoch aus der Luft im Paraglide-Tandem – die ehemalige Slalomqueen macht bei ihren Abenteuern rund um die Hohe Salve wie immer eine gute Figur.

Die Zuschauer können sich davon persönlich überzeugen, wenn die Sendung im Rahmen der Sendereihe „Land der Berge“ am Donnerstag, 11. März, nun zum ersten Mal zur Primetime 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt wird.

In der Sendung bricht Raich nicht nur zu einer Biketour auf, sie besucht auch Mali, Finn und Co. in Itter – die Suchhunde der Lawinenhundestaffel Tirol zeigen ihr Können bei der Suche nach Raich. Ein Höhepunkt der Sendung ist dann noch ihr Tandemflug von der Hohen Salve. Nicht fehlen darf natürlich auch ein Besuch in der Kelchsau. Beim Aufstieg auf den 2447 Meter hohen Schafsiedel kommt Raich auch an dem ­kristallklaren Wildalmsee vorbei. (TT)