Innsbruck – Der Umgang mit der Gedenkstätte für das ehemalige Gestapo-Lager Reichen­au sorgt in der Innsbrucker Stadtpolitik weiter für Debatten: Dass das Umfeld des Denkmals in der Roßaugasse regelmäßig gepflegt werde, wie man im Büro von Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) betont, lässt ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler so nicht gelten. Er verweist auf eine in der jüngsten ­Gemeinderatssitzung eingebrachte Anfrage der ÖVP an BM Geor­g Willi (Grüne).