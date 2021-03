Neu entstehendes jüdisches Museum in Köln erhielt Pyramide

Der Bau des jüdischen Museums MiQua in Köln geht voran: Am Montag wurde zum Abschluss des ersten Bauabschnitts die erste von 15 Dach-Pyramiden aufgesetzt. Vertreter der Stadt Köln sprachen von „einer der derzeit spannendsten Baustellen bundesweit“. Im Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ könne das Interesse an dem Projekt kaum größer sein. Das Museum soll 2024 fertig sein. Es präsentiert das wieder ausgegrabene mittelalterliche Kölner Judenviertel.