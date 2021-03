Razzia in Innsbrucker Lokal: Neues Schloss soll zu Bar-Betreiber führen

Innsbruck – Wer war der Organisator? Nach der Glücksspiel-Razzia in einem Innsbrucker Lokal beschäftigt diese Frage weiterhin die Polizei. Die Beamten haben die derzeit eigentlich geschlossene Bar in Pradl zur Eigentumssicherung mit einem neuen Schloss ausgestattet und versperrt. Der Nebeneffekt der Sicherungsmaßnahme: Will der derzeit noch unbekannte Betreiber sein Lokal betreten, muss er sich an die Polizei wenden.