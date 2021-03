Bald beginnt die Zeit der Zecken: Die Stichtage werden mehr

Im Vorjahr wurden in Tirol 34 schwere FSME-Fälle registriert – so viele wie nie zuvor. Der Krankheitserreger, ein Virus, wird von Zecken übertragen. Heuer sind die Blutsauger bereits jetzt aktiv.

Jener Erreger, der am häufigsten mit der Zecke in Verbindung gebracht wird, ist das Virus, das die so genannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) verursachen kann. Die Zahl jener, die daran erkranken, hat in den vergangenen Jahren zugenommen. So viele schwere Fälle wie im Vorjahr gab es in Tirol überhaupt noch nie: 34 Menschen, deren Gehirn oder Hirnhaut sich entzündeten, wurden gemeldet. „Es handelt sich um den bisher höchsten Wert“, sagt Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. 2019 waren es noch 20 registrierte Infektionen, im Jahr 2018 immerhin 31.