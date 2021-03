Wegen Terrorplan verurteilter iranischer Diplomat beruft

Ein im Februar in Belgien wegen eines Terrorplans zu 20 Jahren Haft verurteilter iranischer Diplomat geht in Berufung. Assadollah A. und seine drei Komplizen forderten einen neuen Prozess, teilte das Gericht in Antwerpen am Montag mit. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Ende Juni 2018 einen Bombenanschlag auf iranische Regierungsgegner in Frankreich geplant hatte. Assadollah A. war 2018 an der iranischen Botschaft in Wien akkreditiert, er bestreitet die Vorwürfe.