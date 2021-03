Kritisches Weißsein aus der Karaokeanlage im Kunstraum Innsbruck

Eine Aktion, die nochmals in Hoechtls Ausstellung im Kunstraum einlädt, die schon seit Mitte Februar zu sehen ist. Denn genauso wie bei Arch­Fem tänzelt auch Hoechtls Erzählung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bei der Künstlerin ist außerdem transnational: Mexikanische Kolonialgeschichte wird hier unter queer-feministischen Gesichtspunkten untersucht. Warum Mexiko? Hoechtl arbeitet seit Jahren dies- und jenseits des großen Teichs. Und engagiert sich da wie dort in Kollektiven wie INVASORIX oder SKGAL.

Und die Frauen? Die haben sich in Mexiko bereits 1916 formiert, belegen Hoechtl und SKGAL in der Recherche „Gelbe Fahnen (1913) & Congreso Feminista (1916)“. So ernst das Thema, so wenig bierernst sind Hoechtls Umsetzungen: Die Videoinstallationen „Intellektueller Macho“ (2018) und „Mein Gesicht so güero, es schmerzt“ (2019, beide mit INVASORIX) setzen auf Partizipation: Einmal faken Frauen Künstlergenies mit falschen Schnurrbärten, mal kommt kritisches Weißsein aus der Karaokeanlage. Wenn man bei dieser Art von Aktivismus mitmacht. Dabei sollte klar sein: Auch Feminismus geht nur gemeinsam. (bunt)