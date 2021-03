Leipzig und Barcelona müssen auf ein Achtelfinal-Wunder hoffen

Krise hin, Krise her: „Sie werden das hinkriegen, dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht“, betonte Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann gestern mit dem Blick auf den FC Liverpool, der zuletzt in der Premier League sechs Heimniederlagen in Folge kassiert hat. Trotzdem schickt sich der deutsche Bundesligist heute (21 Uhr, live Sky) an, den Querlauf der „Reds“ im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zu verlängern. Allerdings schreitet die Mannschaft von Jürgen Klopp in Budapest nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel – ebenfalls in der Puskas Arena – mit einem klaren Vorteil auf den Rasen.