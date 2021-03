„Neue Lockdowns könnten Wachstum weiter bremsen“

So sieht das Wifo in seiner optimistischen Prognose für heuer 2,3 % und in der pessimistischen 1,5 % Wachstum voraus. Die Differenz entspreche einem BIP-Unterschied von drei Mrd. Euro für das Gesamtjahr, das sei „ein ausgewachsener Elefantenbulle“ und „nicht nur ein Babyelefant“, so Badelt. Gemäß dem Öffnungsszenario würde die Wirtschaft wieder in Schwung kommen, aber nur wenn die Einschränkungen im Lauf des Frühjahrs vollständig aufgehoben würden. Die Covid-19-Krise dürfte jedenfalls länger nachwirken, so das Wifo, denn privater Konsum und Reiseverkehr würden 2022 in beiden Szenarien geringer sein als vor der Krise.