Umbau von Salzburger Mozarteum voll angelaufen

Der Umbau in der Stiftung Mozarteum Salzburg ist zu Wochenbeginn in die heiße Phase gestartet. Das Mozarteum erhält nach 100 Jahren ein „Facelifting“. Seit Montag sind die Arbeiten am Gebäude an der Schwarzstraße in der Stadt Salzburg auch von außen sichtbar. Nach umfangreichen Vorarbeiten wurde mit dem Abriss des Pausenfoyers zwischen den beiden Hauptgebäuden begonnen. Das Große Foyer soll im Sommer 2022 eröffnet werden.