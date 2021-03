Russland und China wollen Mondstation errichten

Das teilte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin am Dienstag nach einer Videokonferenz mit seinem chinesischen Kollegen Zhang Kejian in Moskau mit. Die auf der Oberfläche oder im Orbit des Mondes geplante Station soll der Erkundung des Erdtrabanten dienen. Dabei könnten auch Drohnen eingesetzt werden, um etwa Perspektiven einer Anwesenheit von Menschen auf dem Mond zu erforschen, hieß es. Russland will demnach nun gemeinsam mit China einen „Fahrplan“ für die Errichtung der Mondstation erstellen.