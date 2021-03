Alle warten auf ein Wunder: „Zirkus“ von Ernst Molden und dem Nino aus Wien

So ganz kann und will sich auch „Zirkus“ vom Morbiden, Raunzerischen nicht losmachen. Weder in den neu aufgenommenen „Es geht immer ums Vollenden“ (von Nino) und „i siech was finstas/i see a darkness“ (Moldens Version von Will Oldhams Song) noch in den zehn neuen Werken. Die Melodien schlurfen dahin, in karger Instrumentierung batteln sich scheppernde Gitarren mit knarzigen Stimmen. Wie in einer Drehorgel reihen sich die Melodien krachend aneinander. Hauptsache schön roh.