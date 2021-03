Schindel für Schindel: Sanierung des Kirchendachs in Volders

Präzisionsarbeit in luftiger Höhe: Insgesamt 1300 m2 an Dachschindeln sind bei der Pfarrkirche Hl. Johannes der Täufer zu erneuern.

Volders – Spektakuläre Bilder bieten sich derzeit in Volders: In schwindelerregender Höhe arbeiten Spezialisten einer Osttiroler Firma an der Neudeckung des Kirchturmdachs. Das restliche Kirchendach soll im Juni oder Juli folgen.