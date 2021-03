Schul- und Kindergartenausbau: Längenfeld macht seine Hausaufgaben

Längenfeld – In Zeiten von Home-Schooling mit halbvollen Klassenzimmern klingt es beinahe komisch, aber ja, Längenfeld stemmt sich gegen die Platznot in Schulen und Kindergärten. Diese ist dem Zuzug und beständig hohen Geburtenraten geschuldet, nun baut die einwohnerstärkste Gemeinde des Ötztals ihre Infrastruktur aus. „Die Entscheidungsfindung in einer zen­tralen Frage wie der Bildung braucht ihre Zeit“, hebt BM Richard Grüner hervor. Am Ende des Diskussionsprozesses fiel die Wahl auf eine „dezentrale Lösung“, die TT berichtete. „Anstelle eines zentralen Volksschulbaus werden wir das Dorfleben in den Längenfelder Ortschaften und Fraktionen erhalten“, erklärt BM Grüner die Idee hinter der „Strategie der kleinen Schritte“. Es werde also keinen Großbau, sondern mehrere kleinere Um- und Ausbauten der bestehenden Volksschulen und Kindergärten geben.