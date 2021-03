Land Tirol hofft auf 5000 Studienteilnehmer im Bezirk Schwaz

Innsbruck – Ein Großaufgebot an Politik und Wissenschaft hat gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck erklärt, was die „REDUCE“-Studie, die die Durchimpfung des Bezirks Schwaz begleitet, bringen soll. Sechs Monate lang wird beobachtet werden, wie sich unter anderem die Infektionszahlen und auch das Auftreten der südafrikanischen Virusvariante verändern. Betont wurde dabei, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig und nicht an die Impfung gekoppelt sei.