Juni oder doch September: Wann fällt der Startschuss für die Ö-Tour?

Innsbruck – Noch muss an manchen Schrauben gedreht werden, bis nach einem Jahr Corona-Paus­e wieder eine Österreich-Rad­rundfahrt anrollen kann. Der seit 1947 stattfindende Klassiker steht vor Weichen, die Richtung ist nur bedingt klar. Tour-Direktor Franz Steinberger gab das Zepter ab („Ich widme mich neuen Aufgaben, bleibe der Tour aber für Sponsorenakquise erhalten“), der Posten ist vorerst vakant. Aber zumindest ein Startort soll mit Waidhofen an der Ybbs schon fixiert sein, was ein wenig Planungssicherheit gewährt.