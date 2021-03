Wildes Widmen hat in Langkampfen ein Ende

15 Hektar Bauland sind in Langkampfen gewidmet, jedoch nicht verwertet. Künftig wird nur noch nach Bedarf gewidmet.

Langkampfen – Die Zügel fester in die Hand nehmen will Langkampfen bei künftigen Widmungen. Richtlinien für Raumordnungsverträge wurden definiert, der Gemeinderat soll diese heute (Freitag) Abend absegnen. Das primäre Ziel: „Leistbares Wohnen muss möglich sein“, erklärt BM Andreas Ehrenstrasser.

Ein Beispiel: Will künftig ein Bürger ein 1200 Quadratmeter großes Feld für Wohnungen umwidmen lassen (Voraussetzung ist, dass dies im Raumordnungskonzept vorgesehen ist), stellt die Gemeinde die Bedingung, dass die Hälfte der Fläche für geförderten Wohnbau genutzt werden muss.

Baugründe sind in Tirol rar, Eigentum ist für Normalverdiener kaum noch finanzierbar. Am freien Markt haben private Bauträger einen Vorteil gegenüber den gemeinnützigen. Die Wohnbauförderung setzt Grundstückspreise von unter 196 Euro in Langkampfen voraus. Private Bauträger bieten bis zu 800 Euro.