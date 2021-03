Die Kriegsgefahr nimmt zu: Taiwan als Konfliktherd für China und USA

Staatschef Xi Jinping gestern beim Volkskongress – zu sehen auf einem Bildschirm in Peking. Er will Taiwan wieder eingliedern.

Peking – Zum Abschluss seiner Jahrestagung hat der chinesische Volkskongress gestern den Fünf-Jahres-Plan der Führung abgesegnet. Er soll Chinas wirtschaftliche und technologische Abhängigkeit vom Ausland verringern, gepaart mit massiver Aufrüstung. Am Rande der Tagung rief Staats- und Parteichef Xi Jinping das Militär zu stetiger Kampfbereitschaft auf. Es gehe um eine „hochkarätige strategische Abschreckung“.

Er sandte damit ein Signal an die Heißsporne im Militär und an jenes Lager innerhalb der chinesischen Elite, das es auf eine Konfrontation mit den USA anlegt, sagte die Wiener Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik der TT. Dieses Lager betrachte die USA als untergehende Weltmacht infolge der Trump-Jahre und der Corona-Krise – eine günstige Gelegenheit für China, sich durchzusetzen.

Demgegenüber steht laut der Expertin ein anderes Lager, das vor übereilten Aktionen warnt und sich zunächst einmal mit den USA arrangieren will. Auch dieses Lager hat nun ein Signal erhalten: ein Treffen der Außenminister nächste Woche in Alaska, auf halbem Weg zwischen Washington und Peking.

Dem Dialog zwischen den moderateren Kräften in Peking und der neuen US-Führung zum Trotz hält es die Expertin für „nicht ganz unrealistisch“, dass es in den kommenden Jahren zu einem militärischen Konflikt kommt. Staatschef Xi wolle „mit einer Großtat in die Annalen eingehen“ und Taiwan notfalls mit Gewalt wieder eingliedern. Allerdings stehe dies nicht unmittelbar bevor. China betrachtet die de facto selbstständige Insel, die mit den USA verbündet ist, als seine abtrünnige Provinz.