Weniger Flüchtlinge in Tirol aufgegriffen

Innsbruck – Die aus polizeilicher Sicht gute Nachricht zuerst: Die Anzahl der Aufgriffe von illegal aufhältigen Personen ist im Vorjahr erneut zurückgegangen. Konkret nahmen die Tiroler Polizeibeamten 3288 Menschen fest, die keine Aufenthaltsberechtigung vorweisen konnten. Das entspricht einem Rückgang von 4,7 Prozent gegenüber 2019. Allerdings ist Tirol mit dieser Entwicklung eher die Ausnahme. Österreichweit verzeichnete die Exekutive in diesem Bereich einen Anstieg von zwölf Prozent auf 21.861 Aufgriffe. Dramatischer sei die Situation auf den Flüchtlingsrouten, warnt Landespolizeidirektor Edelbert Kohler: „Wir müssen uns für einen weiteren Ansturm rüsten.“ So sei die Anzahl der Menschen, die über das Mittelmeer Italien erreicht haben, von 11.487 im Jahr 2019 auf 34.163 gestiegen. Harald Baumgartner, Leiter der Tiroler Fremdenpolizei, rechnet für heuer mit einer weiteren Verdoppelung in Italien.