Mehr als Tiger und Ente: Ausstellung zum 90er von Janosch

Janosch selbst feierte am Donnerstag seinen Geburtstag bei lauen 20 Grad Celsius auf seiner Finca in Teneriffa, wohin er vor 40 Jahren ausgewandert war. Wenn es Corona nicht gäbe, hätte Janosch gerne in Tübingen gefeiert, sagt Feil. Irgendwie ist er aber doch anwesend, eigentlich unübersehbar. Bevor man die eigentliche Ausstellungsflächen der Galerie betritt, sieht man ihn in Lebensgröße auf einem Plakat. Da liegt er lässig in einer Hängematte, einen Arm hinter dem Kopf verschränkt, seine blauen Augen schauen verträumt in den Himmel. „Es geht mir gut und kein Schwein nimmt mir das ab“, ließ er in einem kurzen Videoclip kurz vor seinem Geburtstag die Organisatoren der Ausstellung wissen.