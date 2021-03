Tiroler Architekturbüro ATP ist Marktführer in Westeuropa

Innsbruck – Auf der so genannte­n „Big List“ des renommierten britischen Magazins Building Design (BD) rückt ATP architekten ingenieur­e zum zweitgrößten europäischen Architekturbüro auf. Die Autoren der Studie „Buildin­g Design’s annua­l survey of the top globa­l practice­s“ führen diesen positiven Trend unter anderem auf die Gründung eines neuen ATP-Standortes in Hamburg zurück, wodurch ATP auf der Liste der Top 100 von Platz 19 auf Platz 14 – als zweitgrößter europäischer Planer – vorrückte. Nach Auftragsvolumen rangiert ATP auf Platz 1 in Westeuropa und auf Platz 2 in CEE. Den größten Erfolg nach Planungszweigen verzeichnete ATP bei Science and Technology – mit Verweis auf die in Rekordgeschwindigkeit erfolgte Planung des Terminal 2 am Flughafen Berlin Brandenburg – sowie bei Retail mit dem SES-Shopping Center Aleja in Ljubljana.