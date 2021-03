Salzburger Landestheaters wird „an Herz und Nieren erneuert“

„Es ist nicht nur ein Face-Lifting, das Theater wird an Herz und Nieren erneuert“, umriss am Donnerstag Landeskulturreferent LHStv. Heinrich Schellhorn bei der Projektpräsentation das Vorhaben. Mit der Sanierung würden der Komfort für die Besucher und die Arbeitsbedingungen für Künstler und Mitarbeiter verbessert, ergänzte sein Ressortkollege in der Stadt Salzburg, Vbgm. Bernhard Auinger.

Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, der historische Bestand soll mit den Neuerungen zu einem harmonischen Gesamtkonzept mit einem strahlenden Raum werden, umriss es Projektleiter Architekt Michael Zopf. Seine Architekturwerkstatt war bereits mit dem Bau des Landestheater-Probenhauses im Stadtteil Aigen beauftragt. „Damals konnte der Kostenrahmen gehalten werden, daher haben wir das Vertrauen, dass es jetzt genau so sein wird“, so Schellhorn.

Für die Bauzeit wird das Theater in den Monaten Mai und Juni 2022 in eine Ersatzspielstätte ausweichen, wahrscheinlich in ein Zelt, kündigte der Intendant an. Danach gebe es die übliche Sommerpause, in den Monaten September und Oktober werde man dann mit mehr als einer Produktion im Festspielbezirk präsent sein. Die Überlegung, mit den Arbeiten erst nach den Sommerfestspielen zu beginnen, habe man letztlich verworfen, weil man dann tief in den Winter käme. Die Festspiele seien bereits informiert, dass sie sich im Sommer 2022 eine andere Spielstätte suchen müssen, so Maldeghem.