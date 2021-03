Digitales Kunstwerk von US-Künstler brachte 70 Mio. Dollar

Ein digitales Kunstwerk ist am Donnerstag bei Christie‘s in London für fast 70 Mio. Dollar (58,86 Mio. Euro) verkauft worden. Es war der erste Verkauf eines Kunstwerks, das nicht in physischer Form existiert, durch ein großes Auktionshaus. „Everydays - The First 5000 Days“ ist ein digitales Werk des US-Künstlers Mike Winkelmann, bekannt als Beeple. Es ist eine Collage aus 5.000 Einzelbildern, die über einen Zeitraum von mehr als dreizehn Jahren tageweise entstanden sind.