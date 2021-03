Ötzidorf in Umhausen will heuer zwei Jubiläen feiern

Umhausen – „Wir sind mehr als ein musealer Freiluftpark – wir sind ein Dorf, das lebt“, betont der Geschäftsführer des Ötzidorfes samt Greifvogelpark in Umhausen, Leonhard Falkner. Er blickt etwas sorgenvoll in die kommende Saison. „Der Plan wäre, rund um den Muttertag zumindest an Wochenenden zu öffnen.“ In Sachen Schulen, Gruppen oder gar Bustourismus gebe es aber bis Ende Juni „noch keine Perspektive“.