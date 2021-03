Bücherei Reutte zählt im Jubiläumsjahr 799 Leser

Während die Bibliothek selbst zwar wieder offen hat, hofft Sonja Kofelenz auch darauf, dass Kulturveranstaltungen bald wieder stattfinden können. Denn in der Bibliothek in Reutte ist immer was los – von Vorträgen bis hin zu Buchpräsentationen ist immer was geboten. Vor allem heuer, da die Bibliothek ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, hätten Kofelenz und ihr Team – bestehend aus 17 ehrenamtlichen Mitarbeitern – so einiges in Planung. „Es wird natürlich einen offiziellen Festakt geben, mit Vertretern der Gemeinde, die ja Träger der Bücherei ist. Auch die Buchpräsentation ‚Wir zwei umrunden die Isle of Wight‘ und eine literarisch-kulinarische Reise zum Thema ‚Literatur vor 100 Jahren‘ wären geplant.“