Alles oder nichts für den FC Wacker gegen die Jungbullen

Innsbruck – Die beiden enttäuschenden Remis gegen Kapfenberg und den FAC sind abgehakt, der Sonntag-Vormittagstermin ist für den FC Wacker auch nicht mehr das große Thema, ein Sieg in der 18. Runde der zweiten Liga gegen den FC Liefering freilich schon. „Egal gegen wen, für uns ist jedes Spiel ein kleines Finale“, blickt FCW-Coach Daniel Bierofka dem Duell gegen den Tabellenzweiten gespannt entgegen. „Im Kampf um den Aufstieg spielen wir am Sonntag alles oder nichts“, verspricht Bierofka eine Tiroler Mannschaft, die so auftreten muss wie in den beiden Auftaktspielen der Frühjahrssaison.