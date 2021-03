Es brodelt im neuen Innsbrucker Offspace „kiosk" für junge Kunst

Innsbruck – Anfänglich dampft er bloß, schließlich schießt aber glühende Lava empor und der Vulkan bricht aus. In Nicole Wenigers Video ist dieser Vulkan übrigens der Patscherkofel. Seit 2018 geht sie in ihrem Projekt „Vulcania“ dem Mythos nach, dass es unter Innsbrucks Hausberg gewaltig brodelt. Mit Performances, Videos, einer umfangreichen Publikation und zuletzt gar einem Musikalbum hat sie in pseudowissenschaftlichen Theorien auch hinterfragt, welchen Fakten heute noch zu trauen ist. Eine Rauminstallation in der Talstation – nicht vom Patscherkofel, sondern von der ehemaligen Hungerburgbahn – ergänzt das Projekt jetzt um eine weitere Facette.