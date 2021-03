Anna Baars neues Buch „Nil“ ist anstrengend, aber lohnend

Und so reißt einen dieser „Nil“ am Ende ganz mit. Widerstand ist zwecklos. Man kann nur versuchen, nicht unterzugehen in dieser Flut an Anspielungen und Kursiv-Schreibungen, in Strudeln und Gegenströmungen, die einen in die Tiefe ziehen. Und auf ein verzweifeltes „Es reicht, ich will nichts mehr hören!“ folgt dann ein lakonisches: „Aber ich habe doch gar nichts gesagt.“ Das kann jeder sagen. Aber nicht jeder so schreiben wie Anna Baar.