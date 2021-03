Rendi-Wagner warnt vor „hoch riskanten“ Lockerungen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält die Corona-Lage angesichts stetig steigender Infektionszahlen für „hoch riskant“. Die Regierung müsse am Montag Maßnahmen diskutieren, um dem Anstieg gegenzusteuern: „Lockerungen wären das Gegenteil“, meinte die frühere Gesundheitsministerin gegenüber der APA. Weitere Schritte in diese Richtung führten dazu, dass Intensivstationen noch schneller an ihre Limits kämen. Sie plädiere für den „Weg der Sicherheit und der Vernunft“.