Start der Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt haben am Samstag die Corona-bedingten Ausreisekontrollen begonnen. Die Polizei kontrolliert an den Ausfahrten der Stadt und am Bahnhof stichprobenartig das Vorliegen eines negativen Tests. Liegt ein solcher nicht vor, wird man aufgefordert, einen Test in einer der drei Teststraßen zu machen. Die Testkapazitäten wurden eigens auf 15.000 täglich hochgefahren. Unterstützung erhält die Stadt vom Bundesheer, vom Roten Kreuz und von Studenten der Fachhochschule.