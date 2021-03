87:82-Heimsieg für Raiders nach Kraftakt gegen Salzburg

Dabei gingen die Innsbrucker gleich im ersten Viertel mit 32:24 in Front und hielten die Gäste in der Folge auf Abstand. In der zweiten Halbzeit (Pausenstand 52:44) ging es vorerst in derselben Tonart weiter, doch die Mozartstädter kämpften sich tatsächlich noch einmal auf einen Punkt heran. Schließlich hatten aber doch die Tiroler, bei denen René Grdadolnik mit 35 Punkten auftrumpfte, das bessere Ende für sich. „Es war das erwartet schwere Spiel“, atmete Raiders-Headcoach Amir Medinov anschließend durch: „Ich bin stolz auf unsere Leistung.“ Für die in zwei Wochen (27. März) beginnenden Play-offs sei der Fight gegen die Salzburger auf jeden Fall schon einmal eine gute Vorbereitung gewesen: „Wir sind bereit.“