Lostag für Kufstein: Mautfreiheit ist Thema im Verkehrsausschuss

Kufstein, Wien – Am Dienstag sollen in Wien Nägel mit Köpfen gemacht werden. Darauf pochen und hoffen insbesondere die Bevölkerung in Kufstein, aber auch jene der umliegenden Grenzorte wie Niederndorf gleichermaßen. Angesprochen sind die Mitglieder des Verkehrsausschusses im Nationalrat. Der Ausschuss trifft sich morgen. Und auf der Tagesordnung befindet sich unter TOP 1 gleich jener Bericht, der in den vergangenen Wochen erneut für hellhörige Ohren in und um die Festungsstadt gesorgt hat.