Ein Kantersieg als Balsam für die Seele der Wacker-Damen

Innsbruck – In einem Abstiegskampf nehmen nicht nur die Beine, sondern auch die Köpfe eine tragende Roll­e ein. Und in dieser Hinsicht tankten die Wacker-Damen gestern durch den 5:0-Heim- erfolg über Horn reichlich Selbstvertrauen. Hatte sich die in der Winterpause mit einigen internationalen Neuzugängen verstärkte Truppe von Trainer Benjamin Stolte nach der knappen 2:3-Niederlage gegen das Spitzenteam Austri­a/Landhaus zum Frühjahrs-Auftakt der Frauen-Bundesliga noch mit Schulterklopfern begnügen müssen, gab es Sonntagvormittag in der Wiesengasse Punktezuwachs.