Impfschwerpunkte nun auch in Grenzorten zu Schwaz

In Münster werden die Ü65-Jährigen jetzt vorgezogen geimpft, im Bezirk Schwaz geht das Durchimpf-Programm in seine finale Phase.

Innsbruck – Am Freitag ging plötzlich in Kolsass alles ganz schnell. In Windeseile wurden Handzettel verfasst und verteilt. Von Mitgliedern der Feuerwehr und Gemeinderäten. Die Adressaten der Eilbotschaft: alle über 65-Jährigen in der Gemeinde. Für sie öffnet sich nämlich heut­e und morgen kurzerhand die Tür zur rascheren Covid-Impfung. Auf TT-Nachfrage bestätigte gestern der Leiter des Corona-Einsatzstabes im Land, Elmar Rizzoli, dass neben Kolsass auch die Gemeinde Münster von diesem neuen Impfschwerpunkt umfasst sei. Darüber hinaus waren noch weitere potenziell­e Impf-Gemeinden „östlich und westlich des Bezirkes Schwaz“ in Abklärung. Dem Vernehmen nach ist auch Kolsassberg betroffen.