Bundespräsident gedenkt der Corona-Toten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Sonntagabend in einer Fernsehansprache der Corona-Toten gedacht und an die Bevölkerung appelliert, auch nach einem Jahr Pandemie trotz „Ernüchterung, Grant und Unlust“ aufeinander Rücksicht zu nehmen. Er wünsche sich, „dass wir diese Krise zwar so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber dass wir sie nicht vergessen“, sagte er laut vorab übermitteltem Redetext.

Die Pandemie habe allen viel abverlangt: „Ausnahmslos jede und jeder war und ist auf schwere oder besonders schwere Art betroffen. Niemand wurde verschont.“ Das sei frustrierend, „aber richten wir den Widerwillen bitte nicht gegeneinander“, sagte der Bundespräsident: „Gerade in einer Krise zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir alle wollen und sollen uns nach Ende dieser Krise noch in die Augen sehen können. Und ich weiß, in unseren Herzen sind Mitgefühl, Mut und Glauben an das Gute stärker als alles andere.“