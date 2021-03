Quarterback Drew Brees beendet seine Karriere in der NFL

Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints hat sein Karriereende in der NFL bekanntgegeben. „Nach 20 Jahren als Spieler in der NFL und 15 als Saint ist es Zeit für mich, vom Footballspielen zurückzutreten“, schrieb der 42-Jährige in einem am Sonntag auf Instagram veröffentlichten Beitrag. Er habe sich bis zum Schluss verausgabt und alles für sein Team und die Stadt New Orleans gegeben. Brees gilt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der NFL.