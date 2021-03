Erster Schritt in die Normalität: Öffnungsschritte für Kinder- und Jugendsport

Nachwuchssportler wie hier bei der gestrigen Zusammenkunft in Kirchbichl durften wieder in den Trainingsalltag zurückkehren.

Innsbruck – Die gestern in Kraft getretenen Öffnungsschritte für Kinder- und Jugendsport wurden im Rahmen eines Demo-Trainings der Vienna präsentiert, auch Sportminister Werner Kogler befand sich in der illustren Gästeschar. Dabei wurde auch eine Korrektur zur bestehenden Verordnung bekannt, die Tests von Betreuungspersonen betrifft. Der zufolge müssen sich diese zwar wöchentlich testen lassen, sofern sie Sporteinheiten anleiten wollen. Es reiche allerdings, wenn spätestens alle sieben Tage ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 vorliegt (die Aktualität von 48 bzw. 72 h ist also nun doch nicht notwendig). Ohne Testnachweis muss von den Betreuungspersonen eine FFP2-Maske getragen werden.