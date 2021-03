Gold-Sophie-Elise und Krätschmer-Rekord bei der Nachwuchsmeisterschaft

Graz – Besondere Zeiten erfordern mitunter besondere Maßnahmen. Also ging die österreichische Nachwuchsmeisterschaft der Schwimmer am Wochenende erstmals an zwei Schauplätzen in Szene. Die Region Ost (Burgenland, Niederösterreich, Wien) legte sich in Wien/Floridsdorf ins Zeug, die Region West (Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg) tauchte in Graz ins kühle Nass ein.