Causa Wasserverband: Radfeld will weiterkämpfen

Radfeld – Der Rechtsanwalt der Gemeinde soll alles Weitere klären. Bürgermeister Josef Auer ist müde, immer wieder dieselben Argumente zu präsentieren. Fest steht: Radfeld wird weiter gegen die Zwangsverpflichtung zum Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal vorgehen. Nach dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts geht die Gemeinde nun in Revision. „Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Entscheidung des Tiroler Landesverwaltungsgerichts in Wien (Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, Anm. d. R.) gekippt wird“, meint Auer.

Doppelt so viel Retentionsfläche wie Kundl, unverhältnismäßige Beitragssummen, keine Berücksichtigung alpiner Retentionsflächen sowie der vorherrschenden Grundwasserproblematik in Radfeld, die Autobahnbrücke wird nicht angehoben usw. – Auers Katalog an Kritikpunkten ist bekanntermaßen lang (die TT berichtete umfangreich). „Selbst wenn wir weniger Retentionsfläche zur Verfügung stellen müssten, könnten wir nicht zustimmen. Ich verstehe auch nicht, wie andere Gemeinden das tun können.“