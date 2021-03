Freizeitwohnsitzabgabe spült Geld in Gemeindekassen im Raum Kitzbühel

Kitzbühel – Geld ist in den Gemeindekassen knapp. Eine willkommene Einnahme für die Gemeinden ergibt sich aber durch die neue Freizeitwohnsitzabgabe. Vor allem in der Region um Kitzbühel spült diese ordentlich Geld in die Kassen. Auch die Einhebung verläuft in den meisten Fällen problemlos, obwohl sich die legalen Freizeitwohnsitzler dafür selbst bei den Gemeinden melden müssen.