Rad-Streik gegen leere Klima-Versprechen in Innsbruck

Innsbruck – Österreich führt einen Klimarat ein, es wird ein Klimakabinett entstehen und bis 2030 wird eine Klimaschutzmilliarde sichergestellt. Die Ankündigungen, die vor einer Woche nach der Behandlung des Klimavolksbegehrens im Umweltausschuss des Nationalrats gemacht wurden, wurden von der Regierung als „wichtiger Meilenstein“ gefeiert. Für die Aktivisten von Fridays For Future sind solche Wortmeldungen zu wenig – passend dazu wird der siebte globale Klimastreik am kommenden Freitag unter das Motto „NoMoreEmptyPromises“ gestellt – die Klimaschützer haben genug von leeren Versprechen.

„Gerade in der Pandemie wird deutlich, wo die Prioritäten unserer Regierungen liegen. Anstatt die einmalige Chance zu nutzen, um unsere Lebens- und Wirtschaftsweise nachhaltig zu transformieren und dadurch zukunftsfähige Jobs zu kreieren, ist das Motto weiterhin Profitmaximierung und Wachstum auf Kosten unserer Zukunft, wie am Beispiel der AUA-Rettung zu sehen ist”, sagt Aktivistin Anna Perktold. Die Zeit, in der sich Politiker hinter großen Worten verstecken konnten, sei vorbei, heißt es von der Regionalgruppe Fridays For Future Innsbruck.