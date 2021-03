Testpflicht in Tiroler Hotspots wird verlängert und auf Arzl ausgeweitet

In Tirol ist die Impfaktion im Bezirk Schwaz so gut wie beendet. Die übrig gebliebenen Dosen des BioNTech/Pfizer-Vakzins werden an Nachbarorte des Bezirks und an Menschen verimpft, die im Bezirk Schwaz in systemkritischen Berufen arbeiten. Verlängert und ausgeweitet wurde die Testpflicht. Jetzt braucht man auch für Arzl im Pitztal einen negativen Test, um den Ort zu verlassen