Bodenaushubdeponien sind notwendig, aber ungeliebt. Rund 30 sind in den vergangenen zwei Jahren in Tirol neu hinzugekommen, 280 davon gibt es. Was hingegen fehlt, ist ein Konzept dafür. Zwei Drittel haben nämlich ein Fassungsvermögen von weniger als 100.000 Kubikmetern und können nach dem Abfallwirtschaftsgesetz im Schnellverfahren genehmigt werden.