Lebenstraum und knallharter Job: Tirols Hütten brauchen neue Wirte

Die Bettelwurfhütte ist eine der 231 Alpenvereinshütten in Österreich. Die Pächterin Christine Art hat sich hier ihren Kindheitstraum erfüllt.

Die 231 Schutzhütten des Alpenvereins in Österreich zählen zu diesen Inseln im Gebirge. Ob als Zwischenstation bei Mehrtagestouren, Stärkungsstation auf halbem Weg zum Gipfel oder Zufluchtsort bei nahendem Gewitter – die Funktionen sind vielfältig und für Wanderer und Bergsteiger oft essenziell.

Doch auch an den idyllischen Tiroler Almen zieht die Pandemie nicht spurlos vorbei. Während die Unsicherheiten und unternehmerischen Ängste in der Bevölkerung wachsen, sinkt die Lust, etwas komplett Neues zu wagen. So auch die Möglichkeit, als Quereinsteiger eine Alpenvereinshütte zu übernehmen. Dabei gilt: ohne Hüttenwirt keine Hütte. „Mit der aktuellen Situation wird es bestimmt nicht leichter, geeignete Pächter und Pächterinnen für unsere Schutzhäuser zu finden“, prognostiziert Peter Kapelari. Für viele sei es zwar ein sehr anstrengender, aber auch erfüllender Beruf, für eine Hütte und die Gäste zu sorgen. „Wer den Herausforderungen gewachsen ist, für den ist die Hüttenpacht oft die Erfüllung eines Lebenstraumes, aus einem Beruf wird da schnell eine Berufung“, sagt Kapelari.