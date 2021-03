Osterfestspiele Salzburg auf Allerheiligen verschoben

Corona bringt alles durcheinander, jetzt sogar den Kalender: Die Osterfestspiele Salzburg werden Pandemie-bedingt 2021 nicht zu Ostern, sondern - erstmals in der Geschichte - am Allerheiligen-Wochenende (29. Oktober bis 1. November) stattfinden, teilte das Festival Montagmittag in einer Aussendung mit. Nachdem die von Herbert von Karajan gegründeten Festspiele schon im Vorjahr wegen Corona zur Gänze ausfallen mussten, hat man sich nun zu dieser Verschiebung entschlossen.