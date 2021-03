Immer der Nase nach: Ein Hochgefühl für Schnüffler

Wien – Eigentlich ist die menschliche Riechleistung gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Aber im Vergleich zu Hunden haben die Vierbeiner ganz klar die Nase vorn. „Der Unterschied liegt auch darin, welche Menge an Molekülen in die Nase gelangt“, erklärt die Wiener Hundetrainerin Lisa Stolzlechner. Während der Hund sechs- bis siebenmal in der Sekunde schnüffelt, tun wir es einmal alle zwei Sekunden. Und weil es auch etwas komisch aussehen würde, wenn wir vor so uns hinschnuppern, verlassen wir uns meist lieber auf unsere visuelle Wahrnehmung.