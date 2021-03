Meisterliche Schüler und Kinder

Innsbruck – Tirols Ski-Nachwuchs glänzte am Wochenende nicht nur bei den österreichischen Jugendmeisterschaften, wie berichtet, im Montafon, wo man die Hälfte aller möglichen Medaillen abräumte, sondern auch in Tirol. Die alpine Abteilung trug am Glungezer im Zuge des Raiffeisen Landescups ihre Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft aus – mit insgesamt fünf (!) Riesentorlauf-Rennen. Es strahlten nicht nur die Sieger Allegra Mair, Valentina Rings-Wanner, Laurin Fürhapter und Asaja Sturm – der Testlauf für die österreichischen Meisterschaften ab 23. März am Glungezer ist ebenso gelungen. Die Slalom-Meister der Schülerklassen werden hingegen am 27./28. März in Kitzbühel ermittelt.