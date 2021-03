Kongress zu Energiewende mit Kerry und Gewessler

Spitzenpolitiker aus aller Welt haben am Dienstag in einem Online-Dialog über die Energiewende diskutiert. Zu dem von der deutschen Regierung organisierten Dialog haben sich Dutzende Regierungsvertreter angesagt, darunter der neue US-Klimabeauftragte John Kerry, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Von der Leyen hatte in ihrem Eröffnungsstatement für die geplante CO2-Grenzabgabe der Europäische Union geworben. „Grüner Stahl“ koste nämlich um 100 Euro pro Tonne mehr als herkömmlich produzierter, sagte sie. „Wir arbeiten so hart daran, unsere Emissionen zu verringern. Deshalb können wir nicht gleichzeitig Emissionen von außen importieren“, sagte sie.

Deutschland sieht sich weltweit als Vorreiter bei der Energiewende, also dem Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energiequellen aus Sonne und Wind. Die EU und die USA unter der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden wollen in ihren Anstrengungen für den Klimaschutz stärker zusammenarbeiten, wie es vor einigen Tagen im Anschluss an den ersten Besuch von Kerry in Brüssel in einer gemeinsamen Erklärung hieß.