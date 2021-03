Alma Zadić wieder im Dienst: Oberstaatsanwalt Fuchs unter Druck

Wien – In den zwei Monaten ihrer Babypause musste Alma Zadić (Grüne) von zu Hause aus zum Teil heftige Angriffe des Koalitionspartners ÖVP auf die Justiz, insbesondere auf die Staatsanwälte, vernehmen. Seit Dienstag ist sie wieder zurück im Palais Trautson, dem Sitz des Ministeriums – und nützte ihren ersten Arbeitstag gleich dazu, sich vor die so attackierten Staatsanwälte zu stellen: „Pauschale Unterstellungen müssen zurückgewiesen werden.“

Sie dankte dem Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler. Er vertrat sie als Justizminister – und habe sich dabei bereits schützend vor die Staatsanwaltschaft gestellt. Denn deren Aufgabe sei es eben, so Zadić, jedem Verdacht nachzugehen. Die Staatsanwaltschaft agiere ausschließlich auf Basis der Gesetze. Nach den verbalen Angriffen auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft, der unerwarteten Kehrtwende der Kanzlerpartei in der Frage der Schaffung eines Bundesstaatsanwalts, der vorläufigen Suspendierung des Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnacek, der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) muss sich Zadić jetzt mit dem im Visier der Staatsanwaltschaft Innsbruck stehenden Chef der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, beschäftigen. Wie berichtet, wurde ihm das Handy entzogen. Grund dafür sind dessen Aussagen im Ibiza-U-Ausschuss zur Information von Regierungsmitgliedern über Hausdurchsuchungen bei Ministern und Ministerinnen. Gegen Fuchs wird wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt.

Sie sei voll Elan und Tatendrang, sagte Zadić am Tag ihrer Rückkehr. Erfreut zeigte sich die Justizministerin dabei, dass in ihrer Abwesenheit der unabhängige Bundesstaatsanwalt als Spitze der Weisungskette auf den Weg gebracht wurde. Bezüglich der Ausgestaltung der Funktion bzw. der Besetzung wird in den kommenden Tagen eine Arbeitsgruppe starten. Am wesentlichsten ist für Zadić dabei, dass höchstmögliche Unabhängigkeit garantiert ist. Beim Bundesstaatsanwalt soll es sich um eine erfahrene Person aus der Justiz handeln. Es dürfe kein politischer Akteur sein. Die Auswahl soll ein Justizgremium vollziehen. Zudem soll der Bundesstaatsanwalt eine lange Amtsdauer haben.