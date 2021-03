Unteroffizier schuldig gesprochen: „Vertrauen ins Heer darf nicht leiden“

Lienz – Ein Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung: Damit endete ein Verfahren am Bezirksgericht Lienz gegen einen Osttiroler Unteroffizier. Der Verurteilte erbat Bedenkzeit, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Vorgeschichte: Der Mann war 2020 als Ausbildner mit sechs Kadersoldaten auf einer Skitour in Matrei i. O. gewesen. Unterwegs schlug das Wetter rapide um, es wurde eisig kalt und extrem stürmisch. Erst knapp unter dem Gipfel befahl der Unteroffizier schließlich, umzudrehen. Doch da war es schon zu spät. Die Soldaten hatten Erfrierungen an Händen, Handgelenken und im Gesicht erlitten. Bei einigen waren die Verletzungen so schwer, dass sie dauerhaft geschädigt sind.